Операторы дронов российской группировки войск «Восток» уничтожили украинских солдат, которые попытались установить флаг на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

«Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой», — сказал оператор БПЛА с позывным «Хруст».

По его словам, на фоне неудач Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта фиксируется усиление медийной активности Киева: участились попытки создания информационных акций с использованием архивных кадров, технологий генерации изображения и постановочных съемок с установкой флагов на передовой.

К организации подобных акций активно привлекаются штурмовики ВСУ, добавил «Хруст».

До этого сообщалось, что десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии создали многоуровневую систему противодействия украинским беспилотникам на левом берегу Днепра. Система доказала свою эффективность — только в ноябре стрелки и снайперы полка уничтожили около 30 гексакоптеров ВСУ.

Ранее российские военные объявили охоту на расчеты украинской БПЛА группы «Мадьяра».