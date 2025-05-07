ВСУ пытаются обозначить свое присутствие в Дзержинске через сброс флагов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов сбрасывают украинские флаги на Дзержинск (украинское название — Торецк) для демонстрации присутствия в городе накануне Дня Победы 9 мая. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

«Противник активизировался к Дню Победы. Пытаются в разных частях города с БПЛА разбрасывать свои желто-синие флаги. Есть информация, что цель — к Дню Победы инсценировать захват города и зафиксировать все это на видео», — сообщили источники агентства.

Украинские войска были выбиты из Дзержинска в феврале 2025 года после продолжительных боев в городской застройке и близлежащих пригородных поселках.

Это не первая подобная акция со стороны украинских войск. В сентябре 2023 года ВСУ запустили при помощи воздушных шаров огромный украинский флаг над Донецком. Однако акция с полетом флага над столицей Донецкой Народной Республики окончилась курьезом — флаг упал в кучу навоза в свинарнике на окраине Донецка.

Ранее на месте селфи Зеленского в Авдеевке установили флаг России.