В России объявили в розыск грузинского наемника ВСУ

Прокуратура: гражданин Грузии Шония заочно арестован и объявлен в розыск
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Москвы

Гражданин Грузии Заза Шония, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины, объявлен в розыск на территории России. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина в 2022 году прибыл на Украину, где вступил в ряды армии республики. В период с августа 2024 года по апрель 2025 года гражданин Грузии в составе украинской армии пересек границу России, после чего оказал вооруженное сопротивление деблокированию Курской области российскими войсками.

«В отношении Шонии заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу заочно», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что Шония обвиняется по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте, незаконном пересечении границы, контрабанде огнестрельного оружия, теракте и незаконной перевозке оружия и боеприпасов.

В октябре суд заочно приговорил гражданина Великобритании Пейджа Вильяма к шести годам колонии за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима, отметили в СК.

Ранее суд приговорил грузинского наемника ВСУ к лишению свободы.

