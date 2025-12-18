Лукашенко заявил о неподготовленных украинцах в зоне СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина бросает на фронт неподготовленных людей, не прошедших боевое слаживание. Об этом пишет РИА Новости.

«Они (военкомы ТЦК — «Газета.Ru») схватили на улице, ружье дали — на фронт. А он же не подготовлен. Ни боевого слаживания там, отделение, взвод, рота и так далее. Куда, как, кто командир — они (украинцы — «Газета.Ru») же понятия не имеют», — сказал он.

18 декабря президент Белоруссии обратился с посланием к народу и парламенту страны. Он выступил в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.

В интервью телеканалу Newsmax TV Лукашенко также заявил, что Украина может исчезнуть с географических карт, если продолжит конфликт. Продолжение военного конфликта на территории Украины может «тяжело закончиться» для Европы и мира.

Также президент Белоруссии заявил, что Украине необходимо наладить контакт с Россией, а не будить «спящего медведя». Лукашенко отметил, что продолжение конфликта между двумя странами не сулит украинской стороне ничего хорошего.

Ранее Лукашенко назвал Путина «волкодавом».