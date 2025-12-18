На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил о неподготовленных украинцах в зоне СВО

Лукашенко заявил, что Украина бросает на фронт неподготовленных людей
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина бросает на фронт неподготовленных людей, не прошедших боевое слаживание. Об этом пишет РИА Новости.

«Они (военкомы ТЦК — «Газета.Ru») схватили на улице, ружье дали — на фронт. А он же не подготовлен. Ни боевого слаживания там, отделение, взвод, рота и так далее. Куда, как, кто командир — они (украинцы — «Газета.Ru») же понятия не имеют», — сказал он.

18 декабря президент Белоруссии обратился с посланием к народу и парламенту страны. Он выступил в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.

В интервью телеканалу Newsmax TV Лукашенко также заявил, что Украина может исчезнуть с географических карт, если продолжит конфликт. Продолжение военного конфликта на территории Украины может «тяжело закончиться» для Европы и мира.

Также президент Белоруссии заявил, что Украине необходимо наладить контакт с Россией, а не будить «спящего медведя». Лукашенко отметил, что продолжение конфликта между двумя странами не сулит украинской стороне ничего хорошего.

Ранее Лукашенко назвал Путина «волкодавом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами