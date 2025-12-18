Россиян предостерегли от покупки машины из такси

Приобретать автомобили, которые использовались в службах такси, опасно, поскольку у них гораздо выше пробег. Об этом в интервью RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. Кроме того, по его словам, под сомнением качество обслуживания этих машин.

«Обычный автомобиль за год проезжает в среднем 10-12 тыс. км. При этом чаще всего эксплуатируется один-два раза в день по дороге на работу или за город. А автомобили такси и каршеринг за год проезжают в среднем 70-80 тыс. км и это далеко не предел», — отметил эксперт.

Также помимо пробега, активно наматываются и моточасы, так как в мороз такси за смену практически не глушат, добавил он.

Руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов до этого спрогнозировал дальнейший рост цен на новые автомобили в 2026 году.

Подорожание, по его словам, произойдет из-за роста НДС и утилизационного сбора, а также изменения правил ввоза машин мощностью свыше 160 лошадиных сил.

Ранее стало известно, сколько китайских автомобилей было продано в РФ за 20 лет.