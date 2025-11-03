На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США отметили, что «Искандеры» значительно уменьшили эффективность украинской ПВО

NI: благодаря новшествам «Искандеры» снизили эффективность Patriot на Украине
Ряд новшеств позволил российским оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер-М» значительно снизить эффективность работы систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине. Об этом сообщает американский журнал National Interest (NI).

В материале отмечается, что российские конструкторы изменили траектории полетов «Искандеров» при запуске их по целям. Так, вместо полета по предсказуемой баллистической дуге, ракета сейчас летит по квазибаллистической траектории. Она может двигаться по инерции, а затем отклониться от траектории, совершить крутое пикирование или маневр на конечном участке полета.

Также «Искандеры» оснащены радиолокационными ловушками, которые сбрасываются на конечном этапе подлета к цели, что ещё больше сбивает с толку локаторы и систему сопровождения цели западных комплексов ПВО.

В статье подчеркивается, что новшества в ракетах «Искандер» используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей Patriot и существенно снижают надежность их работы.

11 октября бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что эффективность систем противовоздушной обороны Patriot упала с 42% до 6%.

Ранее в России усомнились, что новые системы Patriot помогут украинской ПВО.

СВО: последние новости
