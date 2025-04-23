Путин дал поручение ускорить производство роботов и лазеров

Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил ускорить производство робототехнических комплексов, боевых лазеров и безэкипажных катеров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Важно ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования», — сказал он.

По словам главы государства, следует также уделить внимание выпуску безэкипажных катеров и лазерных комплексов, которые позволят поражать различные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты, самолеты, ракеты и военную технику.

Путин отметил, что у России имеются наработки в этих сферах.

Также он призвал активнее использовать преимущества искусственного интеллекта (ИИ) на фронте. Кто быстрее начнет осваивать технологии ИИ в военном деле, тот будет иметь огромные преимущества на поле боя, подчеркнул президент.

В июне 2024 года Путин заявил, что Россия должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Он отметил необходимость увеличения инвестиций и обновления российских предприятий.

Ранее были названы главные конкуренты России в сфере роботизации.