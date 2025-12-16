Российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Черным морем

Российские бомбардировщики Ту-22м3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что самолеты сопровождали истребители Су-35с и Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Продолжительность полета составила более пяти часов.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей», — говорится в сообщении.

В конце ноября бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. В Минобороны РФ отметили, что воздушные судна сопровождали экипажи самолетов Су-35с и Су-27. При этом на отдельных этапах маршрута сопровождение российских воздушных суден осуществляли истребители иностранных государств.

До этого российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. В оборонном ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила более 11 часов.

Ранее российские ракетоносцы провели плановый полет над Японским морем.