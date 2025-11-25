Российские ракетоносцы провели плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила более 11 часов.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В октябре российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. По данным Минобороны, самолеты находились в небе более 11 часов. Их сопровождали истребители Су-30см и Су-35с Воздушно-космических сил РФ.

В сентябре российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс осуществили 14-часовой плановый полет над нейтральными водами Охотского и Берингова морей. В Минобороны РФ отметили, что истребительное сопровождение самолетов также обеспечивали Су-35с и Су-30см.

Ранее в Китае раскрыли, как Россия передала привет новому премьеру Японии ракетоносцами.