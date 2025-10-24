Российские ракетоносцы провели плановый полет над Японским морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, самолеты находились в небе более 11 часов. Их сопровождали истребители Су-30см и Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», — говорится в заявлении.

Как рассказали в Минобороны, российская дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Балтийского и Черного морей, а также Тихого океана, Арктики и Северной Атлантики. При этом экипажи строго выполняют международные правила использования воздушного пространства, подчеркивается в сообщении.

25 сентября российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс осуществили 14-часовой плановый полет над нейтральными водами Охотского и Берингова морей. В Минобороны РФ отметили, что истребительное сопровождение самолетов также обеспечивали Су-35с и Су-30см.

Ранее Россия запустила ядерные ракеты «Синева» с крейсера «Брянск».