Российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтийским морем

Минобороны России: бомбардировщики Ту-22м3 выполнили полет над Балтийским морем
true
true
true

Бомбардировщики Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВСУ) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве отметили, что бомбардировщики сопровождали экипажи самолетов Су-35с и Су-27 ВКС РФ. При этом на отдельных этапах маршрута сопровождение российских воздушны суден осуществляли истребители иностранных государств. Продолжительность полета составила более 5 часов.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

25 ноября российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. В оборонном ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила более 11 часов.

Ранее российские ракетоносцы провели плановый полет над Японским морем.

