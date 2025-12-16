На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания осуществила самое крупное годовое вложение в ПВО Украины

Великобритания выделила $805 млн на укрепление ПВО Украины
Frank Augstein/AP

Правительство Великобритании выделило $805 млн (около 94 млрд рублей) на укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщил глава британского минобороны Джон Хили в ходе выступления на заседании контактной группы по военным поставкам в республику в формате «Рамштайн», трансляцию вел телеканал Sky News.

«Сегодня я могу подтвердить самое крупное годовое вложение Великобритании в противовоздушную оборону Украины: 600 млн фунтов ($805 млн долларов — «Газета.Ru») и тысячи систем ПВО, ракет и автоматизированных турелей для уничтожения беспилотников», — сказал министр.

Хили добавил, что поставки вооружения начнут реализовывать в этом году и продолжат в течение 2026 года. Также, по его словам, Великобритания планирует передать Украине новые дроны-перехватчики Octopus.

25 ноября британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания в ближайшие недели передаст Вооруженным силам Украины больше ракет для ПВО. Политик также призвал лидеров стран Евросоюза к полному прекращению поставок российских энергоносителей в целях оказания давления на Москву.

Ранее Небензя заявил об угрозе для украинцев от собственных ПВО.

Новости Украины
