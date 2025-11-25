На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стармер анонсировал передачу Украине новой партии ракет ПВО

Стармер: Великобритания в ближайшие недели передаст Украине больше ракет ПВО
Leon Neal/Reuters

Великобритания в ближайшие недели передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше ракет для противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил британский премьер-министр Стармер в ходе видеоконференции «коалиции желающих», передает газета The Guardian.

Политик также призвал лидеров стран Евросоюза (ЕС) к полному прекращению поставок российских энергоносителей в целях оказания давления на Москву.

Как писало издание Military Watch Magazine, ВСУ теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить. В публикации отмечалось, что темпы уничтожения систем противовоздушной обороны многократно превысили возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения.

17 ноября президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о поставке Киеву боевой авиации, а также «защите неба». Агентство Reuters сообщало, что речь идет о передаче Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. В частности, документ предусматривает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СВР предупредили о планах Британии «сбить миротворческий настрой» Трампа.

Все новости на тему:
Новости Украины
