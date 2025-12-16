В Армении сократили срок обязательной военной службы

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о сокращении срока обязательной службы в армии республики с 2 до 1,5 лет (18 месяцев). Об этом сообщил «Интерфакс».

Поддержали принятие документа 65 депутатов, «против» высказались четыре, воздержались — 20.

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Поправка к закону предусматривает сокращение срока обязательной службы за счет увеличения числа военнослужащих по контракту.

Ожидается, что с принятием поправок снизятся и расходы на организацию обязательной службы со второй половины 2027 года. Это связано с тем, что срок службы, начавшийся в январе 2026 года, завершится в июле 2027 года.

Сокращение срока службы в вооруженных силах республики обсуждалось с 2021 года. Каждый гражданин Армении обязан служить в армии в той или иной форме. В ВС призывают с 18 до 27 лет с резервом до 35 лет.

В ноябре спикер Национального собрания Ален Симонян заявил, что Армения фактически вышла из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он при этом подчеркнул, что происходящее не является проявлением антироссийских настроений.

Ранее Пашинян показал подписчикам сердечко под песню Macan о любви.