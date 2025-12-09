Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля сообщила о серии ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник нанесла серию ударов по военным объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре, принадлежащей террористической организации «Хезболла», в нескольких районах на юге Ливана», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в ходе ударов были атакованы учебные комплексы, используемые подразделением «Хезболлы» в Радване для проведения тренировок, предназначенных для планирования и осуществления террористической деятельности против военнослужащих израильской армии и гражданского населения Израиля.

Кроме того, были также нанесены удары по военным сооружениям и стартовой площадке.

«Цели, по которым были нанесены удары, и военные учения, проведенные в рамках подготовки к нападениям на Государство Израиль, представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу Государству Израиль», — заявили в ЦАХАЛ.

Там добавили, что продолжат работу по устранению любых угроз.

В начале декабря Ливан и Израиль провели переговоры, во время которых среди прочего обсуждались вопросы разоружения «Хезболлы».

Ранее Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Бейруту.