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Военный эксперт оценил значимость слитых Google секретных данных ВСУ

Военэксперт Шлепченко: слитые Google секретные данные ВСУ могут быть реальными

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В Google Maps

В Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ. Слитые данные могут быть настоящими, однако достоверность информации все-таки вызывает сомнения. Так сообщения о случившемся прокомментировал военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко.

Эксперт отметил, что представить себе такую ситуацию в реальности сложно, так как специалисты должны знать правила обращения с секретными документами, в этом направлении трудятся штабные офицеры высокого ранга.

«Вот как бы представить себе это очень сложно. Но, в принципе, сейчас можно ничему не удивляться», — добавил Шлепченко.

Напомним, директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Google Maps начали появляться обновленные снимки расположения военных систем ВСУ. Он утверждает, что эти снимки начали активно распространяться на российских ресурсах, после чего Google начал работать над исправлением ситуации.

Ранее Зеленский обвинил Запад в утечке секретной части его «плана победы».

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