Военный эксперт оценил значимость слитых Google секретных данных ВСУ

В Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ. Слитые данные могут быть настоящими, однако достоверность информации все-таки вызывает сомнения. Так сообщения о случившемся прокомментировал военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко.

Эксперт отметил, что представить себе такую ситуацию в реальности сложно, так как специалисты должны знать правила обращения с секретными документами, в этом направлении трудятся штабные офицеры высокого ранга.

«Вот как бы представить себе это очень сложно. Но, в принципе, сейчас можно ничему не удивляться», — добавил Шлепченко.

Напомним, директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Google Maps начали появляться обновленные снимки расположения военных систем ВСУ. Он утверждает, что эти снимки начали активно распространяться на российских ресурсах, после чего Google начал работать над исправлением ситуации.

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