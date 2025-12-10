В российском регионе объявили ракетную опасность

Режим ракетной опасности ввели на территории Тульской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Глава Тульской области призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили 20 беспилотников над российскими регионами. По информации ведомства, 16 БПЛА сбито в Брянской области, два — в Калужской области, и по одному в Белгородской и Московской областях.

Утром 9 декабря беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате атаки пострадали 14 человек, включая ребенка. Части БПЛА попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. Кроме того, обломки упали на припаркованные машины.

Ранее российские ПВО сбили 38 дронов за шесть часов.