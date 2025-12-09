Nation: ВМС Таиланда начали операцию против ВС Камбоджи в провинции Трат

Военно-морские силы (ВМС) Таиланда начали вытеснять камбоджийских военных из провинции Трат. Об этом пишет газета The Nation.

«Несмотря на сдержанность Таиланда и постоянные усилия по налаживанию диалога, камбоджийские силы не были выведены с территории Таиланда», — заявил пресс-секретарь ВМС Парат Раттаначайпхан.

Он добавил, что камбоджийские власти, напротив, усилили свои подразделения группами специального назначения, снайперами и реактивными системами залпового огня. Все эти действия оказывают влияние на суверенитет Таиланда.

Накануне Камбоджа перебросила к границе с Таиландом бронетанковые и артиллерийские войска.

Тем временем тайские истребители F-16 нанесли удары по опорным пунктам противника, складам и подходящим подкреплениям. Королевские ВВС Таиланда сообщили, что истребители F-16 наносят удары по опорным пунктам противника, складам и подходящим подкреплениям. По информации военных, авиация направлена для поддержки наземных подразделений.

Ранее в посольстве РФ прокомментировали ситуацию на границе Таиланда и Камбоджи.