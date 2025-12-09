На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВМС Таиланда начали вытеснять камбоджийских военных из провинции Трат

Nation: ВМС Таиланда начали операцию против ВС Камбоджи в провинции Трат
close
Athit Perawongmetha/Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Таиланда начали вытеснять камбоджийских военных из провинции Трат. Об этом пишет газета The Nation.

«Несмотря на сдержанность Таиланда и постоянные усилия по налаживанию диалога, камбоджийские силы не были выведены с территории Таиланда», — заявил пресс-секретарь ВМС Парат Раттаначайпхан.

Он добавил, что камбоджийские власти, напротив, усилили свои подразделения группами специального назначения, снайперами и реактивными системами залпового огня. Все эти действия оказывают влияние на суверенитет Таиланда.

Накануне Камбоджа перебросила к границе с Таиландом бронетанковые и артиллерийские войска.

Тем временем тайские истребители F-16 нанесли удары по опорным пунктам противника, складам и подходящим подкреплениям. Королевские ВВС Таиланда сообщили, что истребители F-16 наносят удары по опорным пунктам противника, складам и подходящим подкреплениям. По информации военных, авиация направлена для поддержки наземных подразделений.

Ранее в посольстве РФ прокомментировали ситуацию на границе Таиланда и Камбоджи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами