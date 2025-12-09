Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли под контроль село Остаповское в Днепропетровской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, российские силы ликвидировали две штурмовые бригады противника, а также бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Косоцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.

В ходе боев потери украинской стороны составили более 200 военнослужащих, кроме того, были уничтожены «боевая бронированная машина, шесть автомобилей и склад материальных средств».

До этого сообщалось, что несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали подчиняться командованию в Днепропетровской области из-за прорыва российских войск. Из расшифровки следует, что группа солдат из 12 человек попала под обстрел, а затем покинула позиции без ведома начальства. Командир ВСУ, используя угрозы уголовной ответственности, пытался отправить одного из контуженных бойцов обратно на боевые позиции.

Ранее бойцы ВСУ попытались бежать с позиций в центре Константиновки.