Названо число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ в Чебоксарах

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА в Чебоксарах

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали во время атаки украинских беспилотников в Чебоксарах. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале.

Степанов добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности об их состоянии и полученных травмах он сообщать не стал.

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары утром 9 декабря. По информации главы Чувашской Республики Олега Николаева, обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома, есть пострадавшие.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, первые взрывы жители города услышали в районе семи часов утра. Затем последовали еще несколько взрывов. Канал также опубликовал фотографию с последствиями этой атаки дронов. На снимке можно увидеть поврежденную жилую многоэтажку, в которую выбило окна, также разрушены балконы.

Несколько улиц в городе оказались перекрыты. Аэропорт Чебоксар временно ограничил прием и отправку самолетов.

Власти города сообщили, что экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность жителей. Поврежденные дома пообещали восстановить, людям оказывается необходимая помощь.

Ранее в Чувашии объявили эвакуацию из-за дронов ВСУ.