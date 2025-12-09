На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО сбили в Тульской области украинский дрон

Миляев: в Тульской области уничтожен украинский беспилотник
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Тульской области беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что уничтожение беспилотного летательного аппарата произошло ранним утром.
Губернатор отметил, что пострадавших нет. Не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.

8 декабря сообщалось, что подразделения российских сил противовоздушной обороны сбили в Тульской области два украинских беспилотных летательных аппарата.

4 декабря губернатор рассказал, что обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов повредили здание детского сада в Туле. По его словам, в результате падения фрагментов дронов оказались повреждены оконные конструкции здания. Детей временно перевели в другое дошкольное учреждение.

Ранее аналитик раскрыл новую тактику по борьбе с украинскими беспилотниками.

