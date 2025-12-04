На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казаки рассказали об успехах на Северском направлении

Расчеты 6-й казачьей бригады поразили ключевые объекты противника в Северске
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады имени Матвея Платова в течение месяца уничтожили на Северском направлении 18 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника, три пункта скопления живой силы, три антенны, два полевых склада боеприпасов, две роботизированные платформы, солнечные батареи, а также блиндаж и гаубицу, сообщил Телеграм-канал «3-я ударная».

По данным канала, 6-я бригада является основной ударной силой российских войск на данном участке и входит в состав 3-й общевойсковой армии России.

На канале отмечается работа артиллерийских подразделений и операторов беспилотных систем бригады, поддержка штурмовой пехоты и действия в городской застройке.

Кроме того, сообщается о поражении выявленных целей как в Северске, так и на подступах к городу.

В ряде эпизодов отмечалось продвижение штурмовых подразделений от дома к дому при взаимодействии с расчетами БПЛА.

Также 26 и 22 ноября операторами БПЛА бригады были выявлены и уничтожены пункты управления противника, 23 ноября — роботизированная платформа. 20 ноября сообщалось о поражении блиндажа и гаубицы. 30 ноября отмечено уничтожение солнечных батарей.

Ранее о вкладе 6-й бригады в операции у Северска писало издание «Свободная пресса», также сюжет о работе военнослужащих бригады и текущей обстановке в районе Северска показал телеканал «Россия 24».

