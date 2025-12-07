Жителей граничащих с Камбоджей районов Таиланда призвали эвакуироваться

Армия Таиланда призвала эвакуироваться в убежища жителей районов, которые граничат с территорией Камбоджи. Об этом сообщила газета Khaosod.

«Второй армейский округ дал указание жителям приграничных районов четырех провинций вдоль границы Таиланда и Камбоджи эвакуироваться в убежища, поскольку существует потенциальная опасность эскалации столкновений», — говорится в материале.

В ноябре агентство Reuters сообщило, что на границе Таиланда и Камбоджи произошло новое обострение конфликта. По данным журналистов, соседи обвинили друг друга в открытии огня вдоль спорного участка границы. В результате как минимум один человек не выжил.

Предыдущие столкновения на границе произошли в июле. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее разведка Камбоджи заявила, что Таиланд хочет сбросить бомбу на премьера.