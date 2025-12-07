На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кучеровки

Белоусов поздравил бойцов, освободивших Кучеровку в Харьковской области
Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1486 гвардейского мотострелкового полка и 121 мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кучеровка Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Глава МО отметил, что военнослужащие полков в ходе специальной военной операции, проявляя смелость и отвагу, «успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей».

Белоусов подчеркнул, что, действуя слаженно штурмовыми подразделениями, российские военнослужащие уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении.

Он также поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей России.

Об освобождении Кучеровки Минобороны сообщило утром 7 декабря. Тогда же стало известно и о взятии под контроль населенного пункта Ровное в Донецкой народной республике.

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

