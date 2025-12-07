ВС России за сутки взяли под контроль Кучеровку и Ровное

Минобороны: ВС РФ освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

Российские военнослужащие за сутки взяли под контроль населенный пункт Кучеровка в Харьковской области и населенный пункт Ровное в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка», — проинформировало российское оборонное ведомство, отметив успехи группировки войск «Запад».

А взятие Ровного завершили подразделения группировки войск «Центр».

Также Минобороны РФ заявило, что российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, выпущенные ВСУ.

Утром 7 декабря Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 77 украинских БПЛА над регионами РФ. 42 беспилотника были сбиты над территорией Саратовской области. 12 дронов было уничтожено в Ростовской области, 10 – в Республике Крым, 9 – в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силами ПВО было уничтожено в Астраханской области и Чечне.

Ранее появились кадры с последствиями взрывов в Дагестане после атаки БПЛА.