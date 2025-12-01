Появились кадры с последствиями взрывов в Дагестане после атаки БПЛА

Жители Каспийска в Республике Дагестан сняли на видео последствия взрывов в городе, где, как утверждают местные власти, была отражена атака беспилотников. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи, сделанной одним из очевидцев на улице, можно услышать работающую сирену. Кроме того, показана жилая многоэтажка, у которой разбиты окна и повреждены рамы.

Судя по снимкам с места ЧП, во время атаки украинских беспилотников были повреждены автомобили во дворе дома. По данным Telegram-канала Mash, задело как минимум 15 машин на парковке. Кроме того, стало известно, что пострадала 12-летняя девочка. Она получила легкое ранение грудной клетки, ее жизни ничего не угрожает.

По информации Baza, взрыв произошел в жилом многоэтажном доме недалеко от судостроительного завода «Дагдизель». Авторы канала уточнили, что почти во всем корпусе здания выбиты окна. На месте работают скорые и спасательные службы.

Администрация Каспийска в Telegram-канале сообщила, что сегодня утром в республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были обнаружены и сбиты над территорией города. Местных жителей призвали соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.

Ранее мэр Таганрога заявила о массированной атаке на город.