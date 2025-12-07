На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силовики сообщили о ликвидации боевика «Кракена»

РИА Новости: в Харьковской области устранили солдата подразделения ВСУ «Кракен»
true
true
true
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Харьковской области уничтожили члена подразделения ВСУ «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, речь идет о Назарии-Глебе Нагорняке, родившемся 31 июля 1997 года. Он состоял в 1-м батальоне 21-го отдельного полка беспилотных систем «Кракен» 3-го штурмового корпуса ВСУ.

Источник агентства отметил, что данное подразделение формируется по жестким идеологическим критериям и состоит из наиболее мотивированных боевиков, придерживающихся националистических взглядов.

До этого российские военные ликвидировали наемников Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении в Донецкой народной республике. По словам бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Горец», уничтоженные наемники прибыли на фронт из США. Однозначно определить их происхождение удалось благодаря характерной американской экипировке.

Ранее российские военные ликвидировали штурмовиков ВСУ, отказавшихся сдаться.

