Украинские беспилотники сбрасывали боеприпасы прямо в дымоходы жилых домов в селе Торское в ДНР. Об этом сообщила РИА Новости местная жительница.

По словам беженки Ирины К., тяжелые дроны ВСУ, известные как «Баба-яга», регулярно появлялись над селом и вынуждали людей практически не выходить на улицу.

Она рассказала, что один из зарядов упал в кухню соседей — в момент, когда те готовили еду. По ее словам, глина от боеприпаса рухнула прямо в кастрюлю, после чего люди успели укрыться в подвале.

Торское было взято подразделениями российской группировки войск «Запад» в середине мая, напомнили в Минобороны.

В конце ноября глава региона Денис Пушилин заявил, что ВСУ намеренно разрушили на контролируемой ими территории участок канала Северский Донец — Донбасс. Он был поврежден не только разрывами боеприпасов, но и умышленно. Кроме того, на канале давно не проводилось никакого ремонта.

Пушилин заявил, что власти ДНР заблаговременно начали готовиться к восстановлению канала Северский Донец -— Донбасс. И после взятия под контроль города Славянск это значительно облегчит снабжение Донбасса водой.

Ранее украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Рязани.