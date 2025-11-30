ВСУ трижды обстреляли ДНР разными боеприпасами

ВСУ за сутки три раза обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

Там уточнили, что украинские военные выпустили по ДНР три разных боеприпаса. Были ранены два местных жителя и повреждены два дома.

На этой неделе глава региона Денис Пушилин заявил, что ВСУ намеренно разрушили на контролируемой ими территории участок канала Северский Донец — Донбасс. Он был поврежден не только разрывами боеприпасов, но и умышленно. Кроме того, на канале давно не проводилось никакого ремонта.

Пушилин заявил, что власти ДНР заблаговременно начали готовиться к восстановлению канала Северский Донец -— Донбасс. И после взятия под контроль города Славянск это значительно облегчит снабжение Донбасса водой.

Летом этого года в республике на фоне водной блокады со стороны Украины осложнилась ситуация с водой из-за засушливой погоды и практически бесснежной зимы.

Ранее Пушилин объявил о расширении буферной зоны на границе ДНР.