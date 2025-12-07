На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор сообщил, что ВСУ атаковали север Ростовской области

Губернатор Ростовской области Слюсарь сообщил о повреждении ЛЭП после атаки ВСУ
Shutterstock

Вооруженные силы Украины в ночь на 7 декабря атаковали север Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, ночью силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотники в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Он уточнил, что пострадавших среди жителей нет.

Губернатор отметил, что на окраине хутора Колундаевский в Шолоховском районе была повреждена вышка ЛЭП. В результате без электричества остались около 250 жителей. Слюсарь добавил, что восстановительные работы начнутся в светлое время суток.

До этого в Белгороде и части Белгородского округа из-за прилета неустановленного боеприпаса начались проблемы со светом. Жителя Белгорода после атаки госпитализировали с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Кроме того, в двух частных домах выбило стекла и был поврежден грузовик.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.

