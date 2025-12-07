На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ столкнулись с конфликтами из-за бегства солдат с позиций

РИА Новости: в рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток покинуть позиции
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

В распоряжении РИА Новости оказалась запись радиоперехвата, из которой следует, что в подразделениях ВСУ нарастает напряжение из-за самовольного ухода бойцов с передовых позиций.

Как утверждает агентство, перехват сделали в Днепропетровской области.

По данным агентства, группа из 12 украинских военнослужащих попала под обстрел и оставила позиции без уведомления командования. На записи командир пытается заставить бойцов вернуться и предупреждает их о возможной уголовной ответственности за отказ выполнять приказы. Один из военных, утверждавший, что получил контузию, отказывается возвращаться и настаивает, что в строю должны остаться те, кто способен передвигаться.

Командир, судя по перехвату, реагирует раздраженно, напоминая подчиненным, что уход с оружием равнозначен тюремному сроку. В конце записи слышна нецензурная брань со стороны одного из бойцов.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ попытались бежать с позиций в центре Константиновки. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что некоторые подразделения при уходе с территорий бросают раненых сослуживцев. Кимаковский добавил, что российская сторона зачистила опорный пункт на востоке города.

Ранее украинский военнопленный заявил о заведомо неисполнимых приказах командиров.

