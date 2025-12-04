В результате атаки БПЛА на Воронежскую область пострадала женщина

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области обнаружили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В одном из муниципалитетов получившая ранение женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома», — написал он.

Кроме того, в этом районе в результате падения обломков дрона выбило стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, которые находились в одном многоквартирном здании. В соседнем доме повреждение получило остекление в нежилом помещении. Также осколками посекло два легковых автомобиля.

Оперативные службы осуществляют работу на местах инцидентов.

Утром 4 декабря министерство обороны России сообщило, что российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.