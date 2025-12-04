На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В результате атаки БПЛА на Воронежскую область пострадала женщина

Гусев: силы ПВО уничтожили 6 БПЛА в Воронежской области, пострадала женщина
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области обнаружили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В одном из муниципалитетов получившая ранение женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома», — написал он.

Кроме того, в этом районе в результате падения обломков дрона выбило стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, которые находились в одном многоквартирном здании. В соседнем доме повреждение получило остекление в нежилом помещении. Также осколками посекло два легковых автомобиля.

Оперативные службы осуществляют работу на местах инцидентов.

Утром 4 декабря министерство обороны России сообщило, что российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами