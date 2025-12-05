В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мужчина

Губернатор Богомаз: мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на село Воронок

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали село Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки, к сожалению, мужчина получил осколочное ранение руки. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что также в результате атаки была повреждена кровля административного здания. По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

1 декабря в Брянской области водитель предприятия получил ранения в результате атаки дронов ВСУ на предприятие компании «Мираторг». По информации Богомаза, врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Удар был совершен с помощью дронов-камикадзе по объекту в Климовском районе.

Ранее жительницу Омска осудили за одобрение атаки беспилотников в соцсетях.