На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мужчина

Губернатор Богомаз: мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на село Воронок
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали село Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки, к сожалению, мужчина получил осколочное ранение руки. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что также в результате атаки была повреждена кровля административного здания. По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

1 декабря в Брянской области водитель предприятия получил ранения в результате атаки дронов ВСУ на предприятие компании «Мираторг». По информации Богомаза, врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Удар был совершен с помощью дронов-камикадзе по объекту в Климовском районе.

Ранее жительницу Омска осудили за одобрение атаки беспилотников в соцсетях.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами