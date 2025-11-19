На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский солдат спас товарищей, сбив из окопа дрон рюкзаком

РИА Новости: боец «Востока» предотвратил удар дрона ВСУ, отбив его рюкзаком
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский боец из группировки войск «Восток» спас товарищей, сбив рюкзаком дрон ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости старший стрелок с позывным «Космик».

По его словам, во время нахождения в окопе к ним залетел ударный FPV-дрон. Один из бойцов, не раздумывая, подхватил рюкзак и бросил в дрон. Расстояние между ними и дроном было меньше метра, из-за чего аппарат запутался в рюкзаке и не причинил вреда.

«Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял», — заключил «Космик».

До этого сообщалось, как участник СВО из Екатеринбурга спас своих сослуживцев и сам выжил после серьезных ранений благодаря трофейному американскому бронежилету.

Когда рядом упали первые снаряды, уралец оттеснил своих товарищей в укрытие и принял на себя основной удар. В результате он получил множественные осколочные ранения и тяжелую контузию. Потерявшего сознание бойца эвакуировали с поля боя.

Ранее российский командир попал под прицел «Бабы-яги» и чудом выжил.

