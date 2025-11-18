Российский командир попал под прицел «Бабы-яги» и чудом выжил

Командир группы воздушной разведки с позывным «Китаец» пережил прицельную атаку украинского дрона «Баба-яга». Историю военнослужащего публикует RT.

«Китаец» рассказал, что беспилотник противника атаковал после того, как группа успешно «размотала» отряд украинских бойцов из десяти человек. Увидев вражеский дрон, командир взял телефон и начал снимать видео, чтобы в случае, если он не выживет, хоть что-то осталось на память. По словам «Китайца», ему чудом удалось спастись, поскольку он укрылся под деревом.

До этого агентство Ura.ru сообщало, что участник специальной военной операции из Екатеринбурга спас своих сослуживцев и сам выжил после серьезных ранений благодаря трофейному американскому бронежилету. Когда рядом упали первые снаряды, уралец оттеснил своих товарищей в укрытие и принял на себя основной удар. В результате он получил множественные осколочные ранения и тяжелую контузию. Потерявшего сознание бойца эвакуировали с поля боя.

Сам штурмовик рассказал, что его спас бронежилет пятого поколения американского производства, который достался ему после зачистки одного из опорных пунктов ВСУ. В публикации обратили внимание, что после длительного лечения герой вернулся в строй.

