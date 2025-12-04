Минобороны РФ назвало число сбитых беспилотников за три часа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, в четверг в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 30 дронов были сбиты над территорией Курской области, восемь — над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и один — над территорией Брянской области.

До этого министерство обороны России сообщило, что средства ПВО в ночь на 4 декабря сбили 76 украинских дронов над территорией страны. В Крыму перехватили 21 цель, в Ростовской области — 16, в Ставропольском крае — 14. Еще семь БПЛА ликвидировали в Белгородской области, четыре — в Брянской области, три — в Воронежской области. В Тульской, Орловской и Рязанской областях уничтожили по два беспилотника, в Липецкой и Нижегородской областях, столичном регионе, Краснодарском крае и над Черным морем — по одному.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.