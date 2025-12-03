На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» представила промежуточные итоги гуманитарной миссии в Курской области

Более 300 волонтеров приняли участие в работе лагеря «Курский рубеж»
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

За время работы гуманитарной миссии в Курской области более 300 волонтеров из почти 60 регионов России приняли участие в работе лагеря «Курский рубеж», сообщает пресс-служба партии.

Всего с 7 августа 2024 года волонтеры восстановили более 70 домов в приграничье.

Как отметил уполномоченный по работе волонтерских групп «Единой России» в зонах ЧС Игорь Кастюкевич, всего было благоустроено 40 дворов.

«Участники смен провели подомовой обход и оказали юридическую помощь по 450 адресам жителей Курского приграничья. Работаем плечом к плечу с правительством региона и администрацией муниципальных образований», — сказал он.

Также ветеран боевых действий, участник СВО Ерлан Картакаев, работавший в девятой смене «Курского рубежа», рассказал, что хочет организовать в приграничье приезд медиков.

«Я был на передовой, получил ранение. Хорошо знаю, что такое гуманитарная, волонтерская помощь, в том числе фронту. Ситуация в Курском приграничье тяжелая, некоторые населенные пункты до сих пор обстреливаются, страдают люди», — сказал он.

По словам волонтера Юлии Карахановой, труд объединяет людей.

«Нет ни одного человека, кто был на «Курском рубеже» и не хочет вернуться. Мы даем надежду, что они не одни, что им всегда придут на помощь», — сказала она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами