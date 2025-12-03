«Единая Россия» представила промежуточные итоги гуманитарной миссии в Курской области

За время работы гуманитарной миссии в Курской области более 300 волонтеров из почти 60 регионов России приняли участие в работе лагеря «Курский рубеж», сообщает пресс-служба партии.

Всего с 7 августа 2024 года волонтеры восстановили более 70 домов в приграничье.

Как отметил уполномоченный по работе волонтерских групп «Единой России» в зонах ЧС Игорь Кастюкевич, всего было благоустроено 40 дворов.

«Участники смен провели подомовой обход и оказали юридическую помощь по 450 адресам жителей Курского приграничья. Работаем плечом к плечу с правительством региона и администрацией муниципальных образований», — сказал он.

Также ветеран боевых действий, участник СВО Ерлан Картакаев, работавший в девятой смене «Курского рубежа», рассказал, что хочет организовать в приграничье приезд медиков.

«Я был на передовой, получил ранение. Хорошо знаю, что такое гуманитарная, волонтерская помощь, в том числе фронту. Ситуация в Курском приграничье тяжелая, некоторые населенные пункты до сих пор обстреливаются, страдают люди», — сказал он.

По словам волонтера Юлии Карахановой, труд объединяет людей.

«Нет ни одного человека, кто был на «Курском рубеже» и не хочет вернуться. Мы даем надежду, что они не одни, что им всегда придут на помощь», — сказала она.