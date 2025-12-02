В Курской области завершается второй этап проекта «Безопасный город»

В Курской области подходит к завершению второй этап внедрения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Проект реализуется при поддержке Сбера на базе решения «Визирь» от группы компаний ЦРТ, сообщает пресс-служба банка

Отмечается, что АПК объединяет видеопотоки с тысяч камер в единое цифровое пространство. Система использует искусственный интеллект для анализа угроз, распознавания лиц, фиксации транспортных средств и обработки больших массивов данных. В случае появления подозрительной личности вблизи школы система автоматически оповещает правоохранительные органы.

Инициатива направлена на повышение уровня безопасности жителей региона. В рамках второго этапа к системе подключат еще 2 тыс. камер, которые будут установлены в образовательных учреждениях, парках и других местах массового пребывания людей.

«Решение — это наши инвестиции в безопасность, в развитие региона и повышение благосостояния курян. Самое главное, что все работы — подключение необходимых технологий и передача их в соответствующие подразделения области, планируется закончить в установленный срок, до конца года. Сегодня одни из главных контрагентов системы — это силовые и правоохранительные органы. Они получают, с нашей точки зрения, очень эффективный инструмент, который будет помогать в обеспечении безопасности регионов», — отметил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов

В свою очередь, губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что для региона внедрение проекта «Безопасный город» имеет особенное значение.

«АПК будет отвечать не только за усиление безопасности, но и поможет управлять транспортными потоками, следить за перегрузом транспорта, сможет фиксировать нарушения ПДД или когда к школам приближаются люди с оружием. Это очень ценная поддержка от компании, которая направлена на помощь, обеспечение правопорядка и спокойствие наших жителей», — сказал он.

Гендиректор ЦРТ Дмитрий Дырмовский сообщил, что «Визирь» уже используется в 520 проектах и 29 регионах РФ в составе АПК «Безопасный город».

«Проект в Курской области – стратегический для нас. Мы продолжаем совершенствовать решение – заложили возможность обработки данных с нескольких десятков тысяч камер в одной системе, что позволяет масштабировать и развивать проект, предоставлять аналитику, совершенствовать сервисы для обеспечения безопасности граждан», — сказал он.