В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Гладков: в Белгородской области мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинские войска при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали Белгородскую область, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, который получил ранения в результате атаки дрона на коммерческий объект в городе Грайворон. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что от предложенной госпитализации пострадавший отказался, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что в селе Белянка Шебекинского округа из-за атаки дрона на грузовой автомобиль ранены двое мужчин. Еще один человек пострадал в поселке Борисовка. Там беспилотник также ударил по машине, в которой находился мужчина. Его доставили в больницу.

Ранее в Брянской области в ходе обстрела пострадал мирный житель.

