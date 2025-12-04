В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ

Украинские войска при помощи FPV-дрона атаковали легковой автомобиль в Белгородской области, ранен водитель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Ранен водитель. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями головы, плеча и спины доставлен бригадой скорой в Валуйскую ЦРБ», — рассказал губернатор.

Гладков отметил, что медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Кроме того, в Грайворонском округе в результате ударов ВСУ оказались повреждены три автомобиля в Грайвороне, еще по одному — в селе Гора-Подол и на участке автодороги Грайворон — Козинка.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что в селе Белянка Шебекинского округа из-за атаки дрона на грузовой автомобиль ранены двое мужчин. Еще один человек пострадал в поселке Борисовка. Там дрон также ударил по машине, в которой находился мужчина. Его доставили в больницу.

Ранее в Брянской области в ходе обстрела пострадал мирный житель.