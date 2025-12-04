Министр обороны России встретился с коллегой из Индии

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх встретил в Дели своего российского коллегу Андрея Белоусова. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Сингх встретил Белоусова на территории дома офицеров сухопутных войск с участием роты почетного караула и военного оркестра вооруженных сил Индии. Перед этим военные делегации России и Индии возложили венки к обелиску на территории Национального военного мемориала.

Глава Минобороны РФ прилетел в Индию 4 декабря, чтобы принять участие в 22-м заседании межправительственной комиссии двух стран по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Позже в этот же день в страну прибыл российский президент Владимир Путин. На авиабазе индийских ВВС Палам его встретил индийский премьер-министр Нарендра Моди. В правительстве Индии заявили, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

Ранее сообщалось, что Моди встретил Путина с танцовщицами.