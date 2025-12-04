На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы ВС РФ успешно притворились асфальтом в районе Красноармейска

Военный Уралбаев: бойцы РФ в Красноармейске маскировались, слившись с асфальтом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные при выполнении задач в Шахтерском районе Красноармейска (украинское название — Покровск) использовали нагретый асфальт для маскировки от беспилотников. Об этом «Известиям» сообщил боец Вооруженных сил (ВС) России Тельман Уралбаев.

По его словам, в ночное время нагретая дорога скрывала бойцов от тепловизоров вражеских дронов, что позволяло им передвигаться практически без дополнительных средств маскировки.

«Ночью нагретая дорога была, и человек без пончо, без антидронового одеяла, выходил просто на дорогу, сливался с ней и шел, смело шел», — рассказал Уралбаев.

Тепловизионные камеры беспилотников плохо различают объекты, температура которых близка к фону — в данном случае к нагретому за день асфальту. Это позволяет снизить заметность личного состава без специального оборудования.

2 декабря в оборонном ведомстве объявили, что подразделения российской группировки войск «Центр» завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

Ранее Владимир Путин рассказал о значении Красноармейска для России и Украины.

