Экс-главком НАТО изложил «суровую правду» о помощи Киеву

Экс-верховный главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис изложил «суровую правду» о помощи Украине. Об этом он написал в статье для издания Bloomberg.

Он отметил, что Европейский союз, как и НАТО, работает на основе консенсуса: остановить инициативу может даже одна страна.

«Суровая правда» в предоставлении Украине помощи заключается в первую очередь в вероятном вето Бельгии или Венгрии на соответствующее решение», — считает он.

Кроме того, отметил Ставридис, действия Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине могут столкнуться со сложностями. Так, например, премьер Бельгии Барт Де Вевер указывал, что заем на репарационный кредит Киеву под замороженные активы РФ в нынешнем виде станет «камнем преткновения» на параллельных переговорах между администрацией США и Россией.

Тем временем газета Financial Times написала, что в Европе многие, а не только Бельгия, опасаются выдачи Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.