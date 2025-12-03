После освобождения села Червоное (украинское название - Высокое) в Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически потеряли возможность выйти из окружения в Гуляйполе. Об этом ТАСС заявил депутат законодательного собрания региона, зампредседателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

«Шансов вырваться у украинских подразделений в городе практически не осталось. Кольцо сжимается, наши войска контролируют все логистические ветки, идущие к Гуляйполю», — сказал он, призвав бойцов ВСУ сложить оружие и сдаться.

До этого бойцы группировки войск «Восток» при освобождении села Червоного в Запорожской области взяли под контроль 12 квадратных километров и открыли дополнительный выход в направлении города Гуляйполя, в результате чего противнику стало сложнее удерживать оборону на этом участке. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее Путину доложили о начале взятия под контроль российских войск Гуляйполя.