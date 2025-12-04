На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны заявило об уничтожении 195 беспилотников ВСУ за сутки

Станислав Красильников/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 195 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

Утром 4 декабря министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны перехватили 76 украинских БПЛА самолетного типа. В Крыму ликвидировали 21 беспилотник, в Ростовской области — 16, в Ставропольском крае — 14.

Еще семь дронов сбили в Белгородской области, четыре — в Брянской области, три — в Воронежской области, по два — в Тульской, Орловской и Рязанской областях. Единичные цели нейтрализовали в Липецкой и Нижегородской областях, Краснодарском крае, столичном регионе и над акваторией Черного моря.

До этого протоиерей Андрей Ткачев возложил вину за удары HIMARS Вооруженных сил Украины по российским городам на россиян, называя атаки наказанием за аборты. Протоиерей утверждает, что аборты уносят больше жизней, чем войны, как в мирное, так и в военное время.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

СВО: последние новости
