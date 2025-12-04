Минобороны заявило об уничтожении 195 беспилотников ВСУ за сутки

В Минобороны сообщили о нейтрализации 195 беспилотников ВСУ за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 195 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

Утром 4 декабря министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны перехватили 76 украинских БПЛА самолетного типа. В Крыму ликвидировали 21 беспилотник, в Ростовской области — 16, в Ставропольском крае — 14.

Еще семь дронов сбили в Белгородской области, четыре — в Брянской области, три — в Воронежской области, по два — в Тульской, Орловской и Рязанской областях. Единичные цели нейтрализовали в Липецкой и Нижегородской областях, Краснодарском крае, столичном регионе и над акваторией Черного моря.

