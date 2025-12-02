Герасимов: по ВПК и энергетике Украине наносятся ответные массированные удары

Российская армия продолжает наносить ответные удары по объектам военно-промышленного (ВПК) и топливно-энергетического комплексов Украины, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает РИА Новости.

Герасимов подчеркнул, что по плану Генерального штаба продолжается нанесение ответных массированных ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и обеспечивающей их функционирование энергетической инфраструктуре.

Вечером 30 ноября Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Он назвал конфликт на Украине трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой «вороватой хунты», захватившей власть в Киеве.

По словам российского президента, киевские власти не жалеют простых украинских солдат.

Ранее Путин выразил надежду на скорое окончание СВО.