Спецподразделение ГУР потеряло почти всех бойцов под Красноармейском

Стешин: разбившие спецназ ГУР у Красноармейска военные не знали, с кем бьются
Serhii Nuzhnenko/Reuters

От элитного специального подразделения Главного управления разведки Украины (ГУР) «Тимур» под Красноармейском остался один боец. Об этом пишет kp.ru.

По словам описавшего столкновение военкора Дмитрия Стешина, российские бойцы вступили с «тимуровцами» в стрелковый бой на короткой дистанции. О том, кто был их противниками, они узнали только после сражения, разобрав трофеи и допросив пленного.

1 ноября подразделение высадилось под Покровском на двух американских вертолетах UH-60A Black Hawk. Задачей украинских бойцов стало взятие под контроль промышленной зоны на северо-западной окраине Красноармейска. Звук подлетающих вертолетов лишил десант неожиданности. После приземления украинских бойцов начали уничтожать дроны с камерами ночного видения. Оставшиеся были почти полностью разбиты при штурме промзоны.

«Вели себя очень агрессивно, ничего не боялись, и было понятно, что они подготовлены. Мы это поняли по тому, как вторая часть группы прикрывала тех, кто должен был заскочить в наш дом. Все в возрасте «за тридцать», — описал бой один из бойцов.

По словам российского солдата, при штурме объекта украинские бойцы торопились, что стало для большинства из них фатальным. Единственный выживший участник десанта посетовал на то, что командование отправило его товарищей в заведомо проигрышный бой.

До этого военнопленный Антон Чернявский рассказал, что сдался в плен якутским снайперам вместе с сослуживцами. Инцидент произошел под Покровским в ДНР.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что командование забирает больше половины зарплаты военных.

