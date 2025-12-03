На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пентагон установил, что переписка его шефа в Signal нарушила режим секретности

CBS: Пентагон выяснил, что Хегсет нарушил режим секретности в Signal
Nathan Howard/Reuters

Переписка главы Пентагона Пита Хегсета в мессенджере Signal угрожала раскрытием конфиденциальной военной информации и могла подвергнуть опасности военных США, передает CBS со ссылкой на источники.

Они рассказали о содержании отчета внутреннего контрольного органа Пентагона об этом инциденте. В документе говорится, что военный министр использовал личное устройство в служебных целях для передачи секретных данных другим высокопоставленным чиновникам американской администрации и главреду журнала The Atlantic. Хегсет опубликовал в зашифрованном чате Signal информацию из электронного письма с пометкой «SECRET//NOFORN».

Телеканал уточняет, что первая часть грифа указывает на конфиденциальный характер сведений и на то, что ее раскрытие может нанести серьезный ущерб нацбезопасности и поставить под угрозу жизни военнослужащих страны. Вторая часть пометки означает, что сообщать сведения из электронного письма можно строго ограниченному кругу лиц.

«В отчете установлено, что если бы информация была перехвачена иностранным противником, это явно поставило бы под угрозу американских военнослужащих и миссию», — отмечает CBS.

Прошлой весной высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации.

В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности.

Ранее Хегсет ответил на обвинения в военных преступлениях.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
