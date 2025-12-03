На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО России за три часа сбили 37 украинских беспилотников

Минобороны: над тремя регионами уничтожено 37 украинских дронов
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение трех часов сбили над регионами страны 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С 20:00 мск по 23:00 мск над территорией Белгородской области был уничтожен 31 беспилотник, в Воронежской области — три, в Ростовской области — три.

3 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских дронов в регионе были ранены мирная жительница и боец подразделения «Орлан».

1 декабря мэр Белгорода Максим Балахонов рассказал, что за прошедшую неделю в городе повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины получили свыше 30 жилых объектов.

По его словам, за аналогичный период времени было восстановлено 25 жилых объектов. При этом в ремонте нуждается еще 231 постройка.

Ранее сообщалось, что в российском регионе из-за атак ВСУ повреждены резервуары с топливом.

Атаки БПЛА на Россию
