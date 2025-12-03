На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец «Орлана» пострадал от БПЛА на службе под Белгородом

Гладков: боец «Орлана» получил баротравму при атаке ВСУ
РИА Новости

Боец добровольческого подразделения «Орлан» (охраняет объекты и защищает жителей региона) пострадал при выполнении служебных задач в селе Грузское, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что пострадавший получил баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления) при детонации дрона. Его доставили в белгородскую больницу №2.

Глава области добавил, что в селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал автомобиль. Ехавшая внутри женщина обратилась в больницу с баротравмой.

А в городе Грайворон при ударе двух дронов были повреждены частный дом, коммерческий объект и автомобиль. В селе Глотово Грайворонского округа после атак беспилотников в трех частных домах были выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
